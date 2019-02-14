Экс-муж Равшаны Курковой высказался о романе благоверной с Игорем Верником

Несколько лет назад СМИ взорвала новость о том, что Игорь Верник увел жену у известного актера Артема Ткаченко . Якобы артистка и модель Евгения Храповицкая не устояла перед обаянием шоумена и ушла из семьи. Меж тем, Ткаченко эту ситуацию до сегодняшнего дня не комментировал.

Артем признался, что в тот год специально не читал новости о себе, так как в них не было ни слова правды. По словам знаменитости, Верник действительно приударил за Евгенией, но уже после того, как они развелись.

"Игорь Верник хороший артист, интересный мужчина… Почему нет? Честно говоря, не знаю, насколько правда, но мне кажется, что не совсем. Есть там какая-то доля лукавства. Насколько я помню, после нашего расставания Женя познакомилась с Игорем", — рассказал Ткаченко в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Также артист признался, что брак с Храповицкой был очень поспешным, поэтому и продлился недолго. Общий ребенок не удержал их от развода.

"Через год родился ребенок, и еще на год нас хватило. Всего два годы мы прожили вместе. Я думаю очень стремительно все случилось. Мы совсем не успели подготовиться друг к другу и понять, чего мы друг от друга хотим, что мы за люди. Мы оказались не друг для друга", — поведал Артем.

Ткаченко признался, что до сих пор дружит с Евгенией. Им удалось сохранить теплые отношения, более того Храповицкая познакомила его с третьей супругой — актрисой Екатериной Стеблиной