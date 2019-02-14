Александр Толмацкий опубликовал видеозапись с одним из первых концертов Децла на большой сцене

Отец рэпера заявил, что кадры были сделаны еще в прошлом тысячелетии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy) 14 Фев 2019 в 12:15 PST Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий до сих пор очень переживает по поводу смерти своего сына, который скончался в гримерке после корпоратива в Ижевске . На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал запись, которая была сделана еще в прошлом тысячелетии. На кадрах можно увидеть совсем еще юного Децла, который исполняет на большой сцене один из своих хитов. В те годы отношения отца и сына еще были хорошими.

«Прошлое тысячелетие. Для меня он навсегда останется таким. Любите друг друга. Не бойтесь говорить слова любви, как можно чаще. Пока все живы», — заметил Толмацкий.

«Он с тех пор очень вырос, помудрел. Кирилл ушёл, а кто будет после него? Кто будет писать тексты и делать хотя бы похожую музыку. Боюсь, что в ближайшее время никто. Не доросли. Все остальное на сцене — шлак. Мы много потеряли», «У меня мурашки от видео. Реально тот, кто любил Децла. Это просто бомба», «Давно не слышала эти песни, мурашки по коже, это моя юность, широкие штаны, толстовки и школьные тетради с фото Кирилла, у кого круче… Децл — легенда», — заметили в комментариях пользователи.