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Александр Толмацкий опубликовал видеозапись с одним из первых концертов Децла на большой сцене 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Отец рэпера заявил, что кадры были сделаны еще в прошлом тысячелетии.
Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий до сих пор очень переживает по поводу смерти своего сына, который скончался в гримерке после корпоратива в Ижевске. На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал запись, которая была сделана еще в прошлом тысячелетии. На кадрах можно увидеть совсем еще юного Децла, который исполняет на большой сцене один из своих хитов. В те годы отношения отца и сына еще были хорошими.
«Прошлое тысячелетие. Для меня он навсегда останется таким. Любите друг друга. Не бойтесь говорить слова любви, как можно чаще. Пока все живы», — заметил Толмацкий.
«Он с тех пор очень вырос, помудрел. Кирилл ушёл, а кто будет после него? Кто будет писать тексты и делать хотя бы похожую музыку. Боюсь, что в ближайшее время никто. Не доросли. Все остальное на сцене — шлак. Мы много потеряли», «У меня мурашки от видео. Реально тот, кто любил Децла. Это просто бомба», «Давно не слышала эти песни, мурашки по коже, это моя юность, широкие штаны, толстовки и школьные тетради с фото Кирилла, у кого круче… Децл — легенда», — заметили в комментариях пользователи.
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Шоу-бизнес , Ижевск
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