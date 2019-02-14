Взбешенная Максакова устроила грязные разборки с Первым каналом

Адвокат артистки Виктор Андреев рассказал, что в январе Максакова обратилась к следователям с просьбой внимательно посмотреть эфир Первого канала. Она считает, что ток-шоу "На самом деле" нуждается в проверке на соответствие Уголовному кодексу России

Так, в серии передач, обещавших "шокирующие подробности" о жене Вороненкова, сообщалось о преступлениях, к которым Максакова якобы причастна. В частности, в эфире говорилось о якобы угрозах и насилии, которым подверглась дочь депутата Екатерина.

Согласно заявлению, в одном из выпусков в ноябре 2018 года ведущий Дмитрий Шепелев говорит, что "за несколько часов до съемок Людмила Николаевна (мать Дениса Вороненкова — прим. ред.) заявила, что Екатерину Вороненкову изнасиловали в наркоклинике и организовала это преступление — Мария Максакова", сообщает "Фонтанка" . Кроме того, в эфире шоу эксперты повторяют фамилию Максаковой в резко негативном контексте.

Но и это не все претензии Марии Максаковой к Первому каналу. Певица обращает внимание следствия, что в выпусках "На самом деле" используются фото несовершеннолетних без разрешения их законных представителей. Оперная дива направила копию своего заявления и в Роскомнадзор

Судя по всему, предстоят довольно грязные разборки звезды с телекомпанией. Максакова просит провести проверку и, если на то будут основания, возбудить уголовные дела о нарушении неприкосновенности частной жизни и о клевете. Помимо непосредственно телеканала певица намерена засудить и ведущего Дмитрия Шепелева, а также гостей ток-шоу, представившихся адвокатом и украинским журналистом.