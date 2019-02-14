Друзья нашли пропавшую участницу шоу «Холостяк»

Модель, певица и бывшая участница телепроекта «Холостяк» с Егором Кридом Роза Герц (Анастасия Матрёнина) после двухнедельного исчезновения была найдена в больнице, сообщает Life.ru.

Матрёнина перестала выходить на связь с родственниками и друзьями 30 января по прилёту в Москву из Дубая . Одна из подруг девушки заявила, что из столичного аэропорта до дома ее подруга так и не добралась. При этом Анастасия выставляла «странные» видео в сториз Instagram, на которых просила сотрудников авиакомпании проводить её. Больше информация о звезде «Холостяка» не поступала в течение двух недель.

По данным Life, о том, что девушку нашли в больнице заявила подруга Матрёниной под ником @diana.anv. Она заявила, что подробностей, как модель попала в медучреждение, не знает и поблагодарила всех, «кто действительно переживал».

Позже появилась информация о том, что девушка угодила в наркологическую клинику, сообщает автор статьи, ссылаясь на пост в Telegram-канале РШ.

«Её никто не убивал и не угрожал, как выяснилось. Она порвала свой паспорт, хотела что-то от стюардесс», — говорится в сообщении.