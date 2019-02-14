«Становится страшно»: Татьяна Буланова прокомментировала известие о смерти Сергея Захарова

Печальное известие о смерти талантливого баритона, народного артиста России Сергея Захарова стало неожиданностью для его поклонников и коллег. Свои искренние соболезнования в связи с уходом исполнителя из жизни принесли многие отечественные знаменитости, в числе которых — Татьяна Буланова , которая хорошо знала Сергея Георгиевича с 1992 года.

Певица все еще не может поверить, что коллеги больше нет. Всего два месяца назад она виделась с ним на съемках, тогда было непохоже, что у Захарова проблемы со здоровьем. Как рассказала артистка, исполнитель был человеком воспитанным и интеллигентным, обладал тонким чувством юмора. И, конечно же, он был великолепным артистом с невероятной силы голосом — бархатным баритоном.

«Я вообще не понимаю, что происходит в последнее время. Уходит так много коллег. Становится страшно. Сергей Захаров был замечательным человеком», — сообщила Татьяна Буланова «Пятому каналу».

О том, что Сергея Захарова не стало, стало известно 14 февраля. Предположительно, у 68-летнего исполнителя хита «Московские окна» развилась сердечная недостаточность. Где и когда пройдут траурные церемонии, пока не сообщается.