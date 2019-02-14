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«Становится страшно»: Татьяна Буланова прокомментировала известие о смерти Сергея Захарова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Печальное известие о смерти талантливого баритона, народного артиста России Сергея Захарова стало неожиданностью для его поклонников и коллег. Свои искренние соболезнования в связи с уходом исполнителя из жизни принесли многие отечественные знаменитости, в числе которых — Татьяна Буланова, которая хорошо знала Сергея Георгиевича с 1992 года.
Певица все еще не может поверить, что коллеги больше нет. Всего два месяца назад она виделась с ним на съемках, тогда было непохоже, что у Захарова проблемы со здоровьем. Как рассказала артистка, исполнитель был человеком воспитанным и интеллигентным, обладал тонким чувством юмора. И, конечно же, он был великолепным артистом с невероятной силы голосом — бархатным баритоном.
«Я вообще не понимаю, что происходит в последнее время. Уходит так много коллег. Становится страшно. Сергей Захаров был замечательным человеком», — сообщила Татьяна Буланова «Пятому каналу».
О том, что Сергея Захарова не стало, стало известно 14 февраля. Предположительно, у 68-летнего исполнителя хита «Московские окна» развилась сердечная недостаточность. Где и когда пройдут траурные церемонии, пока не сообщается.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Захаров , Татьяна Буланова
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