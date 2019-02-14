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Исчезновение Ротару взволновало россиян 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известная певица София Ротару в последнее время редко приезжает в Россию. Особняк артистки в Ялте стоит заброшенный. Соседи переживают — популярную исполнительницу не видели здесь уже 5 лет.
В последний раз София Ротару появлялась в своем доме в Ялте давно: жительница расположенного поблизости дома встретила певицу на похоронах соседа.
"Да, я видела ее тут, даже общались как-то. Были вместе на похоронах у одного соседа. Но я ее не видела уже лет пять, она, скорее всего, не приезжала", — рассказывает соседка известной артистки.
Раньше заезда советской эстрады сама ухаживала за разбитым на участке огородом. Певица даже собственноручно заготавливала консервы. И день своего рождения Ротару каждый год отмечала в этом доме. Теперь же, по словам соседей, артистка совсем не появляется.
Несмотря на то, что в России певица появляется редко, крымскую собственность Ротару не продает. На ялтинской набережной у звезды есть роскошная гостиница Villa Sofia — номер здесь можно снять только по предварительному бронированию. Говорят, что в окрестностях Ялты находятся и принадлежащие артистке виноградники — они оцениваются в полмиллиона долларов.
Принадлежащий Ротару особняк площадью в четыреста квадратных метров расположен в семи километрах от Ялты, неподалеку от Никитского ботанического сада. Это большой дом за высокой оградой, оборудованной камерами видеонаблюдения. Он заметно выделяется среди окружающих его частных построек. Однако в последнее время имение Ротару выглядит заброшенным, пишет Teleprogramma.pro.
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Шоу-бизнес , София Ротару
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