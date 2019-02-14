Наталья Вяль заявила, что приютила 88-летнего Ивана Краско из жалости

После развода с Натальей Шевель народный артист России переехал жить к своей бывшей возлюбленной Наталье Вяль, которая, к слову, была его третьей по счету женой.

Еще в октябре прошлого года стало известно о том, что 88-летний Иван Краско развелся со своей юной супругой Натальей Шевель. В браке они прожили без малого три года. И поначалу в окружении Ивана Ивановича поговаривали, что эти отношения не продлятся больше года из-за внушительной разнице в возрасте между молодоженами. Актер был старше своей избраннице на целых шестьдесят лет. Краско не раз сетовал на то, что молодая жена не хочет становиться мамой. А сама Наталья говорила, что им итак приходится ютиться в комнате у родственников Ивана Ивановича, поэтому о прибавлении в семействе она и не помышляла.

После развода 28-летняя Наталья Шевель осталась жить в квартире теперь уже бывшего мужа. А сам артист подался к своей предыдущей — третьей по счету супруге Наталье Вяль.

С экс-возлюбленной актер сохранил дружеские отношения, и это неудивительно, ведь у них подрастают общие сыновья: Иван и Федор.

В студии программы Дмитрия Борисова Наталья Вяль заявила, что живет с Иваном Ивановичем исключительно из жалости и ни о каких романтических чувствах не может быть и речи.

«У нас особые отношения. Я предоставляю ему спальное место, готовлю, стираю, убираю», — приводит «ВокругТВ» слова Натальи Вяль.