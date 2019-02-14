Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наталья Вяль заявила, что приютила 88-летнего Ивана Краско из жалости 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Кадр "Пусть говорят"
После развода с Натальей Шевель народный артист России переехал жить к своей бывшей возлюбленной Наталье Вяль, которая, к слову, была его третьей по счету женой.
Еще в октябре прошлого года стало известно о том, что 88-летний Иван Краско развелся со своей юной супругой Натальей Шевель. В браке они прожили без малого три года. И поначалу в окружении Ивана Ивановича поговаривали, что эти отношения не продлятся больше года из-за внушительной разнице в возрасте между молодоженами. Актер был старше своей избраннице на целых шестьдесят лет. Краско не раз сетовал на то, что молодая жена не хочет становиться мамой. А сама Наталья говорила, что им итак приходится ютиться в комнате у родственников Ивана Ивановича, поэтому о прибавлении в семействе она и не помышляла.
После развода 28-летняя Наталья Шевель осталась жить в квартире теперь уже бывшего мужа. А сам артист подался к своей предыдущей — третьей по счету супруге Наталье Вяль.
С экс-возлюбленной актер сохранил дружеские отношения, и это неудивительно, ведь у них подрастают общие сыновья: Иван и Федор.
В студии программы Дмитрия Борисова Наталья Вяль заявила, что живет с Иваном Ивановичем исключительно из жалости и ни о каких романтических чувствах не может быть и речи.
«У нас особые отношения. Я предоставляю ему спальное место, готовлю, стираю, убираю», — приводит «ВокругТВ» слова Натальи Вяль.
Женщина заверила, что у нее уже есть любимый — она встречается с 46-летним театральным деятелем Александром Большаковым.
Teleprogramma.pro: последние новости
Юморист Семен Слепаков попал в больницу из-за проблем с сердцем «У меня все прекрасно»: Слепаков отреагировал на новости о своей госпитализации «Еле сдерживаюсь, чтоб не зареветь»: Ивлеева не может налюбоваться на баннер со своим фото
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Александр Большаков , Иван Краско
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Грузия ответила на «мягкую силу» РФ
В мире Кавказ
Аннексии не было: в Германии рассказали про Крым
В мире Статьи
Унизил президента: Зеленский оторвался от Порошенко
В мире Статьи
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных
Общество Погода
NASA потеряло марсоход
Наука Наука и техника
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Слепаков экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение