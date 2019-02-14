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Слепаков отреагировал на новости о госпитализации 

Рамблер 1 час назад
Фото: @slepakovsemyon
Комик Семен Слепаков в Instagram опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что у него «все прекрасно».
СМИ писали, что 14 февраля комика госпитализировали в московскую больницу из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что 39-летний комик давно страдает от нарушения сердечного ритма, и ему якобы потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.
Слепаков назвал это «фейковыми новостями» и заявил, что едет на репетицию концерта в «Крокус».
Комик посетовал, что фейковые новости о нем гораздо скучнее, чем о его коллегах Гарике Харламове и Тимуре Батрутдинове.
«Никакой искры между мной и Батрухой… даже обидно как-то», — отметил он.
Слепаков поблагодарил всех, кто начал волноваться и позвонил ему, но попросил прекратить звонки.
Подписчики комика обрадовались, что он здоров, но все равно посоветовали ему заниматься «профилактикой».
«После сорока нужно пить кровь разжижающие таблетки, мужикам. Особенно в Москве», — написал ему @romaha73.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Семен Слепаков , Тимур Батрутдинов
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