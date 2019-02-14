Слепаков отреагировал на новости о госпитализации

Комик Семен Слепаков в Instagram опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что у него «все прекрасно».

СМИ писали, что 14 февраля комика госпитализировали в московскую больницу из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что 39-летний комик давно страдает от нарушения сердечного ритма, и ему якобы потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.

Слепаков назвал это «фейковыми новостями» и заявил, что едет на репетицию концерта в «Крокус».

Тимуре Батрутдинове. Комик посетовал, что фейковые новости о нем гораздо скучнее, чем о его коллегах Гарике Харламове

«Никакой искры между мной и Батрухой… даже обидно как-то», — отметил он.

Слепаков поблагодарил всех, кто начал волноваться и позвонил ему, но попросил прекратить звонки.

Подписчики комика обрадовались, что он здоров, но все равно посоветовали ему заниматься «профилактикой».