Потерявшая голос Серябкина сообщила о тяжелой болезни

Покинувшая группу SEREBRO певица записала видеообращение к поклонникам. Ольга Серябкина рассказала на своей странице в Instagram о проблемах со здоровьем.

В День всех Влюбленных артистка выступает на концерте с собственным проектом MOLLY. Однако, по словам Серябкиной, она не сможет порадовать зрителей живым исполнением своих хитов.

Причину она раскрыла в микроблоге. "На прошлых выходных я сильно заболела. Температура 39, плохое самочувствие и самое ужасное — у меня пропал голос", — рассказала Серябкина. Она добавила, что 14 февраля ей стало чуть лучше, и даже голос звучит лучше по сравнению с тем, что было.

"Я хотя бы начала сипеть. Мне нужно выходить на сцену. И я не хочу вас обманывать — я буду вынуждена петь под фонограмму. Я не хочу и не могу отменить выступление, потому что знаю, что вы меня ждете", — заявила 33-летняя Ольга Серябкина.

Поклонники певицы тут же отреагировали на видеообращение.

Пользователи соцсети оказались больше обеспокоены ее состоянием, нежели фонограммой. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и поблагодарили за откровенность.