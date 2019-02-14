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Ксения Собчак снялась в сериале Богомолова «Содержанки» с его бывшей женой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: xenia_sobchak
В сети появился трейлер сериала Константина Богомолова «Содержанки». Клип опубликован на YouTube-канале Start.
В проморолике появляется, в частности, Ксения Собчак. Предполагается, что она сыграет эпизодическую роль, поскольку ее нет в основном списке актеров в подписи к трейлеру и на киноресурсах. Главные роли в «Содержанках» исполнят Дарья Мороз, бывшая супруга Богомолова, и Сергей Бурунов.
Сериал расскажет о жизни московской светской элиты, их пороках и нравах, содержанках и их покровителях. Премьера запланирована на 7 марта.
21 января в одном из московских ресторанов произошел конфликт между Богомоловым, который якобы приехал в заведение с Собчак, и актером Максимом Виторганом, мужем телеведущей. Между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. Позже в сети появилось видео драки, а Виторган намекнул на разрыв отношений с супругой.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Бурунов , Дарья Мороз
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