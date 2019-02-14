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Концертный директор Семена Слепакова удивилась новости о его госпитализации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По ее словам, в настоящее время никакой информации об этом нет.
Ксения, концертный директор шоумена Семена Слепакова, отреагировала на сообщение о его госпитализации. По ее словам, в настоящее время никакой конкретной информации по данному поводу нет.
«Я не могу ничего прокомментировать, потому что никто не в курсе. В любом случае в 9 утра мы звонить ему не будем. Потому что в это время он всегда спит, у него график такой. Я со вчерашнего дня от него ничего не слышала», — сообщила она.
Накануне сообщалось, что Слепаков госпитализирован в одну из клиник Москвы. По предварительной информации, у него проблемы с сердцем. Теперь ему предстоит пройти курс лечения.
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