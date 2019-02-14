Блогер, ведущая, а теперь еще и актриса Настя Ивлеева призналась поклонникам в Instagram, что не может наглядеться на баннер с рекламой фильма, в котором она снялась. Ивлеева даже сделала фото рядом с баннером, анонсирующим сериал «Туристическая полиция», где Ивлеева исполнила главную роль.
«Сижу в тачке уже пол часа напротив этого плаката и не могу уехать! И еле сдерживаюсь чтоб не зареветь от счастья! Меня рвёт на миллиард восхищенных ангелочков!», — написала под снимком звезда.
На фото она встала возле плаката, подняв вверх большие пальцы рук, не стесняясь прохожих.
Ивлеева уже не первый раз пишет о том, как она рада этой роли. Ранее она рассказала поклонникам, что она в детстве очень любила сериалы про полицию, и хотела стать актрисой. Первая роль, которую она получила в сериале, оказалась связана и с тем, и с другим сразу. Напомним, что по сюжету сериала Ивлеева работает в туристической полиции, где попадает в самые разные неожиданные ситуации.