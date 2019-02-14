«Еле сдерживаюсь, чтоб не зареветь»: Ивлеева не может налюбоваться на баннер со своим фото

Блогер, ведущая, а теперь еще и актриса Настя Ивлеева призналась поклонникам в Instagram, что не может наглядеться на баннер с рекламой фильма, в котором она снялась. Ивлеева даже сделала фото рядом с баннером, анонсирующим сериал «Туристическая полиция», где Ивлеева исполнила главную роль.

«Сижу в тачке уже пол часа напротив этого плаката и не могу уехать! И еле сдерживаюсь чтоб не зареветь от счастья! Меня рвёт на миллиард восхищенных ангелочков!», — написала под снимком звезда.

На фото она встала возле плаката, подняв вверх большие пальцы рук, не стесняясь прохожих.