На Дану Борисову напала дочь

Телеведущая Дана Борисова заявила, что ее 11-летняя дочь начала ей грубить, ругаться матом, перестала делать уроки и ударила ее. Об этом она рассказала в программе «Светская хроника» на «Пятом канале».

По словам Борисовой, она наказала дочь после жалоб учительницы и одноклассников: поменяла пароль от Wi-Fi в квартире, отключила у дочери на телефоне мобильную связь и ограничила ее «материально». Однако на девочку это не повлияло, и позже в ходе одной из ссор она ударила мать.

«Полина с ноги, вот так вот метко, ударяет мне вот сюда в грудину. Такой был мощный и сильный удар. <…> Я согнулась в три погибели, дышать не могу», — вспомнила ведущая.

После этого девочка сбежала из дома. Лечившаяся от зависимостей Борисова отметила, что находится в «предсрывном состоянии» и постоянно остается на связи со своим врачом.

Сейчас девочка живет у отца. Борисова отметила, что после удара она вызвала скорую, врачи увидели у нее на ребре гематому и предложили зафиксировать побои, но она отказалась.

После того случая мать и дочь встретились в кафе, Борисова пыталась помириться, но девочка назвала ее «наркоманкой». Телеведущая запретила дочери приходить домой, пока та не извинится.

Ранее дочь Борисовой рассказала в Instagram, что поссорилась с матерью, «психанула» и сбежала из дома. Девочка назвала мать «хитрым и неадекватным» человеком.