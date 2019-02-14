«А к разврату готовы?»: поклонница сделала Киркорову непристойное деловое предложение

Поп-король опубликовал видео встречи с фанатами после концерта, на котором девушка просит поцелуй.

Филипп Киркоров поделился с подписчиками в Instagram видеозаписью, на которой девушка в толпе после концерта просит его о поцелуе. Девушка за кадром говорит о том, что она уже двадцать лет уже мечтает поцеловать его «в щечку». После этого она добавляет, что у нее «деловое предложение» к Киркорову.

«А к разврату готовы?», — под конец спрашивает фанатка, чтобы хоть как-то привлечь внимание певца, но он, судя по всему, даже не слышит ее.

В конце записи Киркоров уходит из кадра, а девушка прощается с ним, и благодарит его. Каким образом видео попало к музыканту неизвестно. Однако, он решил поделиться ей с другими фанатами.

«Ну а вот такое «НЕПРИСТОЙНОЕ ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» получил после Концерта в ЕКАТЕРИНБУРГЕ! Как вы думаете, соглашаться?», — написал под видео поп-король отечественной эстрады. В комментариях некоторые из подписчиков пожалели Киркорова, отметив, что выносить такую славу, наверное, непросто, другие же, наоборот, отметили, что общение с поклонниками его работа, и певец мог бы иногда позволять поцеловать его и уделять больше внимания фанаткам.