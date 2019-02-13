Обвинивший Друзя в подкупе сделал новое заявление 

Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер отверг предположения о личном конфликте с магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.
«Никаких интересных историй здесь не будет, личного конфликта нет. С моей стороны точно нет, с его, как он заявлял, тоже», — сказал он радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее версию о личном конфликте, из-за которого могли возникнуть взаимные обвинения Бера и Друзя, высказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Он напомнил, что Бер и Друзь давно знакомы, оба являются знатоками и активно участвуют в жизни «Что? Где? Когда?».
При этом Эрнст сообщил, что Первый канал проводит собственное разбирательство ситуации.
Напомним, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, магистр «Что? Где? Когда» хотел заранее узнать ответы на вопросы игры, в которой собирался участвовать в паре со своим коллегой Виктором Сидневым, и предлагал поделиться частью выигрыша в 3 млн рублей. Спустя сутки Друзь прокомментировал ситуацию изданию РБК и заявил, что Бер пытался спровоцировать его на нечестную игру, а он ему «старательно подыграл».