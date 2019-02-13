Обвинивший Друзя в подкупе сделал новое заявление

Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер отверг предположения о личном конфликте с магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.

«Никаких интересных историй здесь не будет, личного конфликта нет. С моей стороны точно нет, с его, как он заявлял, тоже», — сказал он радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее версию о личном конфликте, из-за которого могли возникнуть взаимные обвинения Бера и Друзя, высказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст

Он напомнил, что Бер и Друзь давно знакомы, оба являются знатоками и активно участвуют в жизни «Что? Где? Когда?».

При этом Эрнст сообщил, что Первый канал проводит собственное разбирательство ситуации.