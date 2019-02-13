Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко

Елена Степаненко намерена оставить себе всю коллекцию предметов искусства, которая хранилась в их доме. По словам адвоката Петросяна — Сергея Жорина, в собрании есть вещи, которые были подарены Евгению Вагановичу другими знаменитостями.

Все презентованные артисту ценности необходимо вычеркнуть из списка совместного имущества, так как по закону их делить нельзя. В коллекции юмориста есть редкие книги, которые преподнесли Петросяну Галкин и Аркадий Хаит.

Сергей Жорин уверен, что Степаненко знает о том, как именно появились вышеперечисленные предметы в их квартире, однако признавать это отказывается. По словам юриста, уставший от разбирательств комик готов уже пойти на крайние меры. Скорее всего, артисту придется просить звездных друзей стать свидетелями в суде, в котором Петросян и Степаненко будут драться за ценные статуэтки и книги, и прояснить происхождение сувениров.

"Придется тех, кто жив, вызывать в суд и допрашивать по этим вопросам. Это может быть и Максим Галкин, и как-то нужно будет понять позицию Аллы Пугачевой", — рассказал Жорин сайту "Комсомольская правда".