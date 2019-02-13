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Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Пресс-служба театра Луна
После развода Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество. Юморист не хочет отдавать экс-жене памятные вещи, которые он получил когда-то в дар от друзей. Скорее всего, приятелям артиста, в число которых, например, входят Максим Галкин и Алла Пугачева, придется предстать перед судом.
Елена Степаненко намерена оставить себе всю коллекцию предметов искусства, которая хранилась в их доме. По словам адвоката Петросяна — Сергея Жорина, в собрании есть вещи, которые были подарены Евгению Вагановичу другими знаменитостями.
Все презентованные артисту ценности необходимо вычеркнуть из списка совместного имущества, так как по закону их делить нельзя. В коллекции юмориста есть редкие книги, которые преподнесли Петросяну Галкин и Аркадий Хаит.
Артист очень любит статуэтки клоунов, в разное время полученные от Михаила Румянцева и Аллы Пугачевой. Вдова Леонида Утесова привозила комику в дар посуду из фарфора, есть также подарки от Михаила Задорнова и Элины Быстрицкой, которые Евгений Ваганович тоже не намерен отдавать экс-возлюбленной.
Сергей Жорин уверен, что Степаненко знает о том, как именно появились вышеперечисленные предметы в их квартире, однако признавать это отказывается. По словам юриста, уставший от разбирательств комик готов уже пойти на крайние меры. Скорее всего, артисту придется просить звездных друзей стать свидетелями в суде, в котором Петросян и Степаненко будут драться за ценные статуэтки и книги, и прояснить происхождение сувениров.
"Придется тех, кто жив, вызывать в суд и допрашивать по этим вопросам. Это может быть и Максим Галкин, и как-то нужно будет понять позицию Аллы Пугачевой", — рассказал Жорин сайту "Комсомольская правда".
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Леонид Утесов , Элина Быстрицкая , Михаил Задорнов , Сергей Жорин , Евгений Петросян , Михаил Румянцев , Максим Галкин , Алла Пугачева
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