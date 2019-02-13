Появилась информация о здоровье Оззи Осборна

Thank you to everyone for all your get well messages and support for Ozzy. We are overwhelmed and truly touched by everyone’s thoughtfulness. — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) 12 февраля 2019 г. Легенда рок-музыки Оззи Осборн выписался из клиники в Лос-Анджелесе . Солиста британской группы Black Sabbath госпитализировали с осложнениями на фоне гриппа.

Ради собственного здоровья, музыкант отменил несколько выступлений, пишет « Российская газета ». О выздоровлении мужа сообщила в социальной сети Twitter супруга «Князя Тьмы» Шэрон Осборн

«Большое спасибо за вашу поддержку и тёплые слова в адрес Оззи. Мы искренне ценим ваше внимание», — написала жена культового певца.

Ранее News.ru сообщал, что Оззи Осборн 10 февраля 2019 года попал в госпиталь с подозрением на пневмонию. За три дня до этого музыкант оказался на больничной койке с осложнениями ОРВИ.