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Появилась информация о здоровье Оззи Осборна 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Легенда рок-музыки Оззи Осборн выписался из клиники в Лос-Анджелесе. Солиста британской группы Black Sabbath госпитализировали с осложнениями на фоне гриппа.
Ради собственного здоровья, музыкант отменил несколько выступлений, пишет «Российская газета». О выздоровлении мужа сообщила в социальной сети Twitter супруга «Князя Тьмы» Шэрон Осборн.
«Большое спасибо за вашу поддержку и тёплые слова в адрес Оззи. Мы искренне ценим ваше внимание», — написала жена культового певца.
Ранее News.ru сообщал, что Оззи Осборн 10 февраля 2019 года попал в госпиталь с подозрением на пневмонию. За три дня до этого музыкант оказался на больничной койке с осложнениями ОРВИ.
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Шоу-бизнес , Шэрон Осборн , Оззи Осборн , "Российская газета" , Лос-Анджелес
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