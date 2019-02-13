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Богомолов побил Виторгана с помощью Собчак 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
Шумиха вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемого любовника Константина Богомолова не утихает. Члены любовного треугольника мастерски подкидывают заинтересованной общественности пикантные данные, однако не все верят в то, что им преподносят.
С конца 2018 года в СМИ муссируются слухи о том, что любовная лодка Ксении Собчак и Максима Виторгана попала в шторм и вряд ли спасется. Виной тому якобы стал режиссер Константин Богомолов. Якобы ситуация настолько накалилась, что Максим Виторган был вынужден выяснять отношения с Богомоловым, в результате чего вспыливший актер даже разбил нос режиссеру (правда, доподлинно неизвестно, на самом ли деле они подрались, поскольку на видео, сделанном с места событий, лиц не видно).
И вот теперь Константин Богомолов взял реванш. Как утверждает сайт "Комсомольская правда", после того, как появилась информация о тайной любовной связи режиссера с Ксенией Собчак, его доходы в разы увеличились. А доходы Максима Виторгана, наоборот, уменьшились. Утверждается, что с осени 2018 года Максим начал зарабатывать в два, а то и в три раза меньше прежнего.
Не все верят в то, что у Константина Богомолова и Ксении Собчак роман. Например, актриса Любовь Толкалина спросила:
"А чего обсуждать коммерческие предприятия подобного рода?" Артистка убеждена, что режиссер и телеведущая (а, возможно, и ее муж) просто пиарятся. "Если нужно что-то скрыть от общественности — это всегда можно скрыть. И это скрывается годами. Значит, им нужно было сделать это достоянием общественности", — убеждена Толкалина.
Отметим, что актриса знает, о чем говорит, ведь она на протяжении нескольких лет успешно скрывала свое расставание с мужем, режиссером Егором Кончаловским.
Режиссер и психолог Константин Саркисян и вовсе назвал Ксению Собчак самой успешной постановкой Константина Богомолова. "Все внимание к нему сейчас приковано только благодаря Ксюше. Даже ток-шоу его обсуждают", — отметил Саркисян.
"Ксения прекрасно понимала, что если она с Богомоловым открыто ходит за ручку — все увидят, сфотографируют. Скорее всего, они с Костей сидели и думали, как бы сделать так, чтобы о нем наконец-то все заговорили. Ну вот — заговорили. Не думаю, что Ксюша влюбилась в Богомолова. Она позволила себе легкий флирт. А муж повелся", — высказал свое мнение психолог.
Саркисян назвал роль Богомолова в этой истории "эпизодической, но судьбоносной". "Он появляется на пять минут и все переворачивает. Будет развод, потом будут решать, с кем будет ребенок. Все это будет обсуждаться. Так и поддерживается пиар", — объяснил Саркисян. Он полагает, что проблема глубже, и она заключена в неудовлетворенности Ксении Собчак Максимом Виторганом.
"Естественно, он ей недодавал. Иначе всего этого не было бы. Здесь дело даже не во внимании, а в ощущении себя женщиной. Когда женщина живет с мужчиной, она ждет от него возможности поддерживать тот уровень жизни, который был у нее до него. Когда нет некоего равенства, сложно сохранить брак", — рассказал психолог.
Плюс сыграли роль несбывшиеся мечты Ксении Собчак. Константин Саркисян объяснил: "Не случилась эта сказка, которую она хотела. Человек привык к тому, что все всегда идет по ее сценарию: "хочу баллотироваться в президенты — буду", "хочу говорить, что мне нравится, — буду". А тут она стала жертвой сценария собственного замужества, который провалился".
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Любовь Толкалина , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Константин Саркисян , Егор Кончаловский
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