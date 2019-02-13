«Уничтожу эту тварь!»: Солнцеву пригрозили тюрьмой за грязное оскорбление

Предприниматель Александра Рашель готовит иск против скандального шоумена. По ее словам, Гоген Солнцев набросился на нее с оскорбительными заявлениями.

Эксперт в области пластической хирургии приняла участие в съемках выпуска программы Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященного отношениям актера с супругой. Рашель заявила, что врачи провели операцию "плохо". Женщина уверена, что процедуру по подтяжке кожи сделали "на халяву". Тогда Гоген Солнцев обвинил собеседницу во лжи, добавив, что потратил несколько миллионов на операцию.

"Ей сделали очень плохо операцию, потому что на халяву операций не бывает хорошо. Я все время говорю правду, что сделано плохо, лифтинг — тяжелейшая операция, грубо говоря, снимают скальп, дорогущая операция. Ну это насекомое начало орать, что он несколько миллионов отдал. Да какие несколько миллионов! У меня клиника входит в пятерку самых дорогих в Москве, на Цветном бульваре. У нас эта операция стоит 500 тысяч рублей", — цитирует Александру телеканал "360".

После этого шоумен бросил обидное замечание в адрес предпринимателя.

"Сама ходит с мочалкой на голове, косой глаз — и будешь тут на мою бабку нести", — отметил Гоген Солнцев.

Рашель прошла курс химиотерапии и теперь вынуждена носить парик. Эти слова сильно задели чувства женщины.

Теперь Александра намерена подать иск против звезды и уже нашла адвоката. "Я его урою. Он у меня заплатит за все. Я человек военный, я израильский человек. Ходила на войну. Представляете, я эту гусеницу ударила бы? Он бы не выжил. И я боялась, что спадет парик. Я эту тварь уничтожу", — заключила Рашель.