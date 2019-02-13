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Звезда сериала «Мажор» бросил жену с ребенком ради любовницы 

Дни.ру + ещё 2 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма
Актер Александр Обласов признался, что бросил свою супругу Ольгу Озоллапиню ради другой женщины. Новой избранницей звезды сериала "Мажор" стала его коллега Елена Грук-Чернова.
Как отметил артист, он искренне надеялся, что его брак будет длиться всю жизнь. Однако судьба распорядилась иначе: он полюбил другую женщину. Их роман длится уже несколько лет.
"С Олей мы развелись. Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую. Ее зовут Лена, тоже актриса. Мы ровесники. Вместе уже три года", — поделилась звезда сериала "Мажор".
Александр рассказал, что всегда мечтал о тихой супруге, которая будет следить за домом, однако его новая возлюбленная Елена Грук-Чернова тоже трудится на съемочной площадке. Женщина в прошлом развелась с мужем и сейчас одна воспитывает ребенка. Обласов надеется, что им удастся завести совместного наследника. По словам актера, он искренне верит, что эти отношения будут длиться всю жизнь.
В то же время артист добавил, что продолжает поддерживать отношения с бывшей женой и часто видится с маленьким сыном Юрием. Иногда за ребенком следят его родители. Александр заявил, что теперь ему приходится нести ответственность за две семьи.
"Я снимаю жилье, но хочу купить свое: квартиру для Оли с Юрой и еще одну для нас с Леной", — цитирует мужчину "Экспресс газета".
Напомним, Обласов приобрел известность после выхода сериала "Мажор", где он исполнил роль лейтенанта Аверьянова. Актер также сыграл во многих других известных телепроектах: шоу "Ланцет" на Первом канале и "Год культуры" на канале ТНТ.
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Шоу-бизнес , Елена Грук-чернова , Ольга Озоллапиня , Александр Обласов , Экспресс-газета
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