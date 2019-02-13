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Бер отказался подавать в суд на Друзя 

Рамблер + ещё 4 11 часов назад
Фото: Кадр из программы
Главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер не намерен ни судиться с магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем, ни бить того по «морде». Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».
«Не планирую», — подчеркнул Бер.
Накануне главред обвинил Друзя в подкупе ради выигрыша трех миллионов на «Кто хочет стать миллионером». По его словам, Друзь предложил ему продать вопросы за треть этой суммы.
Сегодня Друзь обвинил Бера во лжи. По его словам, Бер предложил ему купить вопросы, а он лишь «подыграл», а на последний вопрос ответил неправильно специально.
Радиостанции «Говорит Москва» Бер заявил, что не планирует бить по «морде» ответившего обвинением на обвинение Друзя, а иски подавать не станет.
«Я об этом уже написал», — напомнил он.
Вчера Бер и впрямь заявил, что не намерен жаловаться на Друзя в правоохранительные органы, потому что не уверен, что тот нарушил какой-либо закон, а также не хочет его посадить. Вместо этого Бер призвал Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя.
«Вопрос репутации здесь гораздо важнее», — объяснил Бер.
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Шоу-бизнес , МВД , Радиостанция "Говорит Москва"
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