Малахову грозит суд за проникновение на дачу Алексея Баталова

Много лет не утихает шум вокруг дачи Алексея Баталова в поселке Переделкино. Сначала сосед Вадим Эльгарт жульническим путем завладел двумя сот­ками артиста, на которых построил баню. Затем суд постановил эту постройку снести. Но сосед исполнять юридическое решение не спешил. Тогда Андрей Малахов взялся ему «помочь»: самовольно пригнал тяжелую технику на участок Баталова, снес баню и заодно снял программу «Прямой эфир». Теперь телеведущему и его коллегам грозит уголовная ответственность. Суд назначен на 18 февраля. А пока мы пообщались с адвокатом семьи Баталовых Нареком Костаняном.

Напомним, Вадим Эльгарт когда-то убедил Алексея Владимировича поставить общую баньку, мол, земля — Баталова, а за строительство возьмется он. Подсунул на подпись бумаги, которые оказались размежеванием территории. Жульничество обнаружилось. Также оказалось, что, когда Баталов подписывал бумаги, он уже не был владельцем дачи — много лет назад он оформил ее на свою дочку Марию. В связи с этим 31 мая 2017 года Щербинский суд Москвы постановил снести постройку. Но решение суда долго не исполнялось. И вот почему…

— Сосед настаивал, чтобы тяжелая техника заехала через участок Алексея Баталова. А там — ландшафтный дизайн, все ухоженно, — рассказывает Нарек Костанян. — Естественно, семья Баталова была против. И потом, обязанности по сносу были возложены на соседа. Он должен был организовать процесс через свою территорию. Эти споры длились так долго, что мы нашли подрядчиков, которые согласились вручную разобрать постройку.

Но до этого не дошло — сосед пообщался с Андреем Малаховым, который предложил «свои услуги».

— Это было летом. По словам соседа, при нем Малахов и сотрудники телеканала вскрыли замки на участке Баталова, загнали туда тяжелую технику и снесли кирпичную баню, — продолжает адвокат Костанян. — Затем они под этот снос организовали программу, на которой дали возможность Эльгарту унижать Баталова и его семью. Там звучали оскорбления, мат, провокационные вопросы со стороны ведущего, чтобы сосед еще больше завелся… Нам позвонили знакомые и сказали, что программа готовится в эфир. Семья артиста попросила ее не ставить. Но просьбу проигнорировали.

По словам адвоката, есть большое но: Баталовы не давали согласия на заезд тяжелой техники на их участок.

— Помощник Малахова мне сказал, что они получили разрешение Гитаны Аркадьевны, вдовы артиста. Но это неправда. Если ей кто-то звонит с подобными вопросами, она тут же советуется со мной. И естественно, никакого письменного согласия она не давала. А как бы она разрешила уничтожить свой участок? Там сейчас беспредел! Есть судебные приставы — они исполнители, а не журналисты.

У нас два процессуальных обращения. Первое — в Следственный комитет по факту незаконного проникновения на земельный участок, это уголовное направление, — разъясняет Нарек Костанян. — Оперативники приезжали на дачу, сейчас ведутся беседы с вдовой и дочерью Баталова. А второе — исковое заявление, которое является гражданским делом «о защите чести и достоинства», за то, что произносилось в эфире.

Всего уже было три заседания. После того как в Щербинском суде было вынесено решение о ликвидации бани, там же семья Баталовых выиграла суд о сносе гостевого дома, который сосед тоже поставил незаконно.

— Сосед построил свой гостевой дом частично на межевой границе. На днях получим решение суда, исполнительный лист и будем заниматься сносом, — продолжает наш собеседник. — Из Щербинского суда наш иск «о защите чести и достоинства» перенаправили в Симоновский суд. Мы сначала телеканал привлекли в качестве третьего лица, но потом приняли решение, что они такие же ответчики. Ведь они предоставили площадку, время, эфир. И не проверили информацию, сказанную соседом. Самое интересное, что они отрицают сам факт этой программы. Но мы успели скачать выпуск — у нас на диске всё есть. Суд приобщил эту запись к делу. Очередное заседание состоится 18 февраля.

Костанян поясняет, что, если уголовное дело будет возбуждено, ответчикам грозит ответственность, предусмотренная за незаконное проникновение: штрафы и судимость.

Что касается соседа, то он не признает своей вины и сваливает все на Малахова.

— Он говорит: «А я тут при чем? Все вопросы к телеканалу „Россия 1“ во главе с Малаховым», — сетует адвокат. — В суде он не появлялся и, видимо, не появится. Наверное, посоветовался с юристами и принял решение не ходить.