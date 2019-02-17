Басков сделал Бузовой предложение 

После концерта Константин Басков вновь подошел к телеведущей и подарил ей валенки и еще один букет цветов. Блогер признался, что загадал встречу с ней еще по бой курантов, и всерьез намерен стать ее женихом. Сама певица пока никак не ответила мужчине и отказалась давать какие-либо комментарии журналистам, передает "7Дней".