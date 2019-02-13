Бессовестную Маркл уличили во лжи

На этой неделе в британской прессе появилось трогательное письмо герцогини Сассекской, в котором она обратилась к отцу. Сводная сестра Меган Маркл уверена, что королевская особа не была искренней в этом послании.

В августе прошлого года бывшая актриса написала письмо своему родственнику, в котором попросила его перестать обсуждать ее личную жизнь с журналистами и оставить королевскую семью в покое. Герцогиня также призналась, что "не понимает, почему Томас выбрал такой путь". По словам Меган Маркл, ее "сердце разбилось на миллионы частей" после серии скандальных телеинтервью, которые ее отец дал репортерам.

Сводная сестра женщины настаивает, что супруга принца Гарри намеренно распространяет ложь, чтобы выставить себя в хорошем свете. Саманта предложила своей родственнице пройти тест на детекторе. Она утверждает, что герцогиня стала игнорировать отца сразу после свадьбы.

"Я предлагаю ей пройти тест на детекторе лжи с честными специалистами, которых нельзя подкупить. Честно, я очень надеялась, что она поступит правильно и выйдет на связь с отцом, но этого не произошло. Никто не пытается вторгнуться в ее жизнь, но она не имеет права игнорировать, оскорблять и разрушать нашу семью и при этом продолжать спокойно жить, не раскрывая правды", — заявила Саманта в интервью Daily Star Online.

Напомним, в этом послании Меган Маркл отметила, что всегда была готова предоставить отцу финансовую помощь, и в подтверждении этого даже привела текст одного из его сообщений. "Если я слишком зависел от твоей финансовой помощи, то прошу у тебя прощения. Но я все же надеюсь, что ты сможешь дать мне еще немного денег", — написал Томас.