Тайный компромат: кто помешает свадьбе Юлиана и Анастасии

Артисты Анастасия и Юлиан побывали на передаче «Прямой эфир», где рассказали о том, что подали заявление в ЗАГС и уже во всю идут приготовления к роскошной свадьбе. По словам музыкантов, они активно приводят себя в порядок, сидят на диетах и делают омолаживающие процедуры. Позже в студии появился бывший муж певицы и несколько омрачил предсвадебную идиллию влюбленных.

Российские музыканты Анастасия и Юлиан сообщили о том, что готовятся к свадьбе. Уже известно, что 53-летняя певица и ее 45-летний возлюбленный официально подали заявление в ЗАГС.

Звездная пара убеждена, что их свадьба станет событием года — уже сейчас лучшие кондитеры борются за то, чтобы приготовить для них свадебный торт, модельеры шьют наряды, а ювелиры создают уникальные кольца.

Музыканты уже более 20 лет выступают в дуэте, все эти годы им приписывали романтические отношения, но они уверяли, что их связывала только дружба. Несколько лет назад в поздравлении с днем рождения Юлиан написал Анастасии:

«Мы с тобой стали родными людьми, ни мужем, ни женой (хотя тебя до сих пор народная молва выдает за меня замуж) — наши чувства и отношения выше, они космические что ли… Я всегда буду рядом во все времена», — приводит слова артиста WomanHit.ru.

Впервые о близких отношениях артистов стало известно в декабре минувшего года. Сообщалось также, что Юлиан подарил своей возлюбленной дом, поскольку ее прежняя жилплощадь пострадала в результате пожара.

Как известно, певица успела побывать замужем аж шесть раз, однако она так и не познала радость материнства. Теперь 53-летняя знаменитость собирается седьмой раз вступить в брак, о чем они с Юлианом заявили в студии шоу «Прямой эфир».

Юлиан преподнес своей невесте внушительное бриллиантовое кольцо. По словам Анастасии, столько раз выходить замуж ее толкало желание создать семью. 45-летний жених, в свою очередь, выразил уверенность в том, что седьмой брак окажется для артистки последним. Гости студии озвучили идею паре обвенчаться, но певица уже совершала этот обряд ранее, что может стать препятствием для повторения церемонии.

Также 53-летняя певица рассказала о том, что обратилась к врачам для того, чтобы привести себя в порядок накануне намеченной на март свадьбы.

В ходе передачи в студии много раз звучали слова восхищения внешним видом Анастасии — по общему мнению, за последние месяцы невеста Юлиана стала выглядеть заметно моложе.

Влюбленные рассказали, что пошли на смену имиджа, сели на строгую диету, стали заниматься с лучшими фитнес-тренерами и даже прошли процедуры омоложения.

«Я могу сказать точно, что любовь творит чудеса», — ответил на это Юлиан.

Однако внезапно в студию пришел бывший муж Анастасии Владимир Зудин. Он заявил, что принес с собой видеозапись и попросил показать ее всем присутствующим.

«После этого свадьбы не будет. Я вас заверяю», — заявил он.

На видео Анастасия запечатлена в компании татуированного молодого мужчины, который расхаживает по ее дому в одном полотенце и обнимает артистку. Юлиан был обескуражен увиденным, ему стало понятно, что запись была сделана относительно недавно давно, поскольку все происходит в доме, который он купил своей невесте.

Как выяснилось, именно Зудин рекомендовал Юлиану мастера по установке камер, и поэтому у него был доступ к видеозаписям.

«Получается, что ты подсматривал», — удивилась Анастасия.

«Я сделал это ради безопасности», — оправдался бывший муж певицы.

«Что за недоверие. Нет, я тоже человек гордый», — заявила артистка, сняв помолвочное кольцо и бросив его на диван.

Гости в студии решили, что Владимир намерен вернуть бывшую жену, поэтому и сделал все для того, чтобы поссорить их с Юлианом.

Позже жених вернулся в студию, он был расстроен поступком Владимира и тем, что тот вторгся в их личную жизнь. Также он потребовал у Анастасии внести ясность в ситуацию, но невеста отказалась комментировать произошедшее. По ее словам, беспокоится Юлиану незачем, но она оскорблена тем, что Юлиан ей не доверяет.

«Ребята, жизнь она действительно непростая. Должно быть доверие друг к другу и терпение. Не надо взрываться. А Володю понять можно. Тут сыграла ревность», — заявила женщина.

Мама артиста рассказала, что приготовила будущим молодоженам подарок — путевку на Мальдивы, где они проведут медовый месяц. Юлиан настоял на том, что ему нужны объяснения от Анастасии и ему нужно знать, кто запечатлен с ней на видео. По словам артиста, поссорить их очень сложно, но им просто потребуется время, чтобы разобраться в ситуации.