Артисты Анастасия и Юлиан побывали на передаче «Прямой эфир», где рассказали о том, что подали заявление в ЗАГС и уже во всю идут приготовления к роскошной свадьбе. По словам музыкантов, они активно приводят себя в порядок, сидят на диетах и делают омолаживающие процедуры. Позже в студии появился бывший муж певицы и несколько омрачил предсвадебную идиллию влюбленных.
Российские музыканты Анастасия и Юлиан сообщили о том, что готовятся к свадьбе. Уже известно, что 53-летняя певица и ее 45-летний возлюбленный официально подали заявление в ЗАГС.
Звездная пара убеждена, что их свадьба станет событием года — уже сейчас лучшие кондитеры борются за то, чтобы приготовить для них свадебный торт, модельеры шьют наряды, а ювелиры создают уникальные кольца.
Музыканты уже более 20 лет выступают в дуэте, все эти годы им приписывали романтические отношения, но они уверяли, что их связывала только дружба. Несколько лет назад в поздравлении с днем рождения Юлиан написал Анастасии:
«Мы с тобой стали родными людьми, ни мужем, ни женой (хотя тебя до сих пор народная молва выдает за меня замуж) — наши чувства и отношения выше, они космические что ли… Я всегда буду рядом во все времена», — приводит слова артиста WomanHit.ru.
Впервые о близких отношениях артистов стало известно в декабре минувшего года. Сообщалось также, что Юлиан подарил своей возлюбленной дом, поскольку ее прежняя жилплощадь пострадала в результате пожара.
Как известно, певица успела побывать замужем аж шесть раз, однако она так и не познала радость материнства. Теперь 53-летняя знаменитость собирается седьмой раз вступить в брак, о чем они с Юлианом заявили в студии шоу «Прямой эфир».
Юлиан преподнес своей невесте внушительное бриллиантовое кольцо. По словам Анастасии, столько раз выходить замуж ее толкало желание создать семью. 45-летний жених, в свою очередь, выразил уверенность в том, что седьмой брак окажется для артистки последним. Гости студии озвучили идею паре обвенчаться, но певица уже совершала этот обряд ранее, что может стать препятствием для повторения церемонии.
Также 53-летняя певица рассказала о том, что обратилась к врачам для того, чтобы привести себя в порядок накануне намеченной на март свадьбы.
В ходе передачи в студии много раз звучали слова восхищения внешним видом Анастасии — по общему мнению, за последние месяцы невеста Юлиана стала выглядеть заметно моложе.
Влюбленные рассказали, что пошли на смену имиджа, сели на строгую диету, стали заниматься с лучшими фитнес-тренерами и даже прошли процедуры омоложения.
«Я могу сказать точно, что любовь творит чудеса», — ответил на это Юлиан.
Однако внезапно в студию пришел бывший муж Анастасии Владимир Зудин. Он заявил, что принес с собой видеозапись и попросил показать ее всем присутствующим.
«После этого свадьбы не будет. Я вас заверяю», — заявил он.
На видео Анастасия запечатлена в компании татуированного молодого мужчины, который расхаживает по ее дому в одном полотенце и обнимает артистку. Юлиан был обескуражен увиденным, ему стало понятно, что запись была сделана относительно недавно давно, поскольку все происходит в доме, который он купил своей невесте.
Как выяснилось, именно Зудин рекомендовал Юлиану мастера по установке камер, и поэтому у него был доступ к видеозаписям.
«Получается, что ты подсматривал», — удивилась Анастасия.
«Я сделал это ради безопасности», — оправдался бывший муж певицы.
«Что за недоверие. Нет, я тоже человек гордый», — заявила артистка, сняв помолвочное кольцо и бросив его на диван.
Гости в студии решили, что Владимир намерен вернуть бывшую жену, поэтому и сделал все для того, чтобы поссорить их с Юлианом.
Позже жених вернулся в студию, он был расстроен поступком Владимира и тем, что тот вторгся в их личную жизнь. Также он потребовал у Анастасии внести ясность в ситуацию, но невеста отказалась комментировать произошедшее. По ее словам, беспокоится Юлиану незачем, но она оскорблена тем, что Юлиан ей не доверяет.
Мама Юлиана Светлана Васина попыталась помирить пару.
«Ребята, жизнь она действительно непростая. Должно быть доверие друг к другу и терпение. Не надо взрываться. А Володю понять можно. Тут сыграла ревность», — заявила женщина.
Мама артиста рассказала, что приготовила будущим молодоженам подарок — путевку на Мальдивы, где они проведут медовый месяц. Юлиан настоял на том, что ему нужны объяснения от Анастасии и ему нужно знать, кто запечатлен с ней на видео. По словам артиста, поссорить их очень сложно, но им просто потребуется время, чтобы разобраться в ситуации.