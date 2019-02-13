Участница «Холостяка» Роза Герц попала в больницу после пропажи в Москве

25-летняя модель возвращалась из Дубая Москву и пропала после прилета в один из столичных аэропортов.

Еще 30 января модель Роза Герц, известная по участию в «Холостяке»-6 с Егором Кридом , пропала сразу после прилета из Дубая в Москву, в аэропорт Шереметьево . Об этом сообщили ее подруги, почему-то только через 2 недели забившие тревогу и даже запустившие в соцсетях хэштег #найдирозу. Как сообщила на своей странице подруга Розы, в самолете девушка записала несколько Stories, рассказав о каком-то человеке, который, вероятно, должен был ее встретить в аэропорту.

Но дома Анастасия Матронина (настоящее имя Герц, — прим. ред.) в тот вечер не появилась и не забрала у друзей свою любимую собачку. Непрочитанными остались и все сообщения, которые подружки ей отправляли. В итоге сегодня, 13 февраля, девушка наконец нашлась — в больнице. По словам одной из подруг Анастасии, другие подробности пока неизвестны. Хотя через некоторое время приятельница удалила пост о госпитализации Матрониной.

Напомним, в «Холостяке» построить отношения с Егором у Анастасии не получилось. Узнав о ее тайнах (съемки в мужских журналах и неудавшаяся карьера певицы), рэпер понял, что эта «невеста» ему не по душе. Даже на свидание с Кридом девушка не попала — заветную розу он вручил ей уже возле машины. «Тебе будут дарить миллионы таких же, но не я», — сказал музыкант Розе Герц на прощание.