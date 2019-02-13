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Елена Воробей показала поцелуи с Петросяном 

Рамблер 16 часов назад
После скандального развода Евгений Петросян стал «лакомым кусочком» для женщин. Подыграть юмористы решила его коллега Елена Воробей. В соцсетях обоих звёзд появились снимки, где Петросян и Воробей обнимаются и целуются. Подписчики немедленно начали обсуждать, что происходит между знаменитостями. Кстати, сама Елена Воробей в шутку написала, что ради Евгения Вагановича готова поменять имя, чтобы у него не было ассоциаций с прежней супругой Еленой Степаненко. Большинству комментаторов розыгрыш пришёлся по вкусу, а кто-то даже намекнул Елене о серьёзных отношениях с Петросяном.
Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Елена Воробей
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