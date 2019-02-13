Переживший пожар артист «Аншлага» лишился одежды и документов

Артисту «Аншлага» Николаю Бандурину и его жене Марине приходится носить одежду друзей после пожара в собственном доме. Об этом звезда эстрады рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Бандурин поведал, что вещи сгорели в его доме в подмосковном Пушкино . Артист добавил, что он вместе с супругой, дочерью и пожилой матерью были вынуждены выбежать из горящего особняка «в чем мать родила». «Мы сейчас в одежде, но это не то, что мы носили. Это то, что нам дали друзья», — сообщила жена Бандурина.

Помимо одежды, документов, концертных костюмов, коллекции музыкальных инструментов, Бандурины потеряли домашних питомцев. Артист сообщил о погибших в пожаре четырех собаках и двух кошках. «Пока мы бабушку выводили, она старенькая, открыли дверь, а там войти было невозможно, огонь», — добавила супруга артиста.

В декабре прошлого года стало известно, что жену артиста госпитализировали с ожогами второй степени, Бандурин от госпитализации отказался.