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Переживший пожар артист «Аншлага» лишился одежды и документов 

Lenta.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: соцести
Артисту «Аншлага» Николаю Бандурину и его жене Марине приходится носить одежду друзей после пожара в собственном доме. Об этом звезда эстрады рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Бандурин поведал, что вещи сгорели в его доме в подмосковном Пушкино. Артист добавил, что он вместе с супругой, дочерью и пожилой матерью были вынуждены выбежать из горящего особняка «в чем мать родила». «Мы сейчас в одежде, но это не то, что мы носили. Это то, что нам дали друзья», — сообщила жена Бандурина.
Помимо одежды, документов, концертных костюмов, коллекции музыкальных инструментов, Бандурины потеряли домашних питомцев. Артист сообщил о погибших в пожаре четырех собаках и двух кошках. «Пока мы бабушку выводили, она старенькая, открыли дверь, а там войти было невозможно, огонь», — добавила супруга артиста.
В декабре прошлого года стало известно, что жену артиста госпитализировали с ожогами второй степени, Бандурин от госпитализации отказался.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Николай Бандурин , Пушкино
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