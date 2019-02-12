Галкин высказался о скандале с Друзем

В декабре 2018 года Друзь выиграл 200 тысяч рублей на шоу «Кто хочет стать миллионером». Вчера главный редактор программы Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы выиграть три миллиона.

По словам Бер, он согласился, чтобы «поймать» Друзя, «известного» своими «нечистоплотностью», «нечестностью» и «гнилостью», правильно сообщив ему часть вопросов, на которые тому предстояло ответить, а часть выдумал.

Максим Галкин подчеркнул, что не знает, говорит ли Бер правду, однако если говорит, то он проверил этичность Друзя за счет передачи, а это нарушает ее этические нормы.

«При мне такого не было», — добавил бывший ведущий «Кто хочет стать миллионером».