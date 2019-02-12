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Галкин высказался о скандале с Друзем 

Рамблер 12 февраля 2019
Проверка магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя на этичность неэтична, заявил «Взгляду» юморист Максим Галкин.
В декабре 2018 года Друзь выиграл 200 тысяч рублей на шоу «Кто хочет стать миллионером». Вчера главный редактор программы Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы выиграть три миллиона.
По словам Бер, он согласился, чтобы «поймать» Друзя, «известного» своими «нечистоплотностью», «нечестностью» и «гнилостью», правильно сообщив ему часть вопросов, на которые тому предстояло ответить, а часть выдумал.
Максим Галкин подчеркнул, что не знает, говорит ли Бер правду, однако если говорит, то он проверил этичность Друзя за счет передачи, а это нарушает ее этические нормы.
«При мне такого не было», — добавил бывший ведущий «Кто хочет стать миллионером».
Сегодня Александр Друзь в беседе с РБК обвинил Илью Бера во лжи. По его словам, это Бер предложил ему купить вопросы, а он «подыграл», чтобы выяснить, как далеко тот готов зайти. Друзь признал, что поступил «глупо», и выразил сожаление по этому поводу.
Комментарии60
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Деловая газета "Взгляд" , РБК
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