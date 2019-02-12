Анастасия Волочкова заявила о мошенничестве бывшего мужа

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию с заявлением о том, что ее бывший гражданский супруг Игорь Вдовин якобы пытается мошенническим путем получить от нее около 100 млн рублей, используя недвижимость в Астрахани . Как ранее отмечали представители Волочковой, таким образом он пытается погасить перед ней свой долг в размере $3 млн, несмотря на то, что сама звезда просит вернуть ей деньги.

Балерина Анастасия Волочкова написала заявление в полицию о том, что мошенническим путем была введена в заблуждение своим бывшим гражданским супругом Игорем Вдовиным, от которого у нее есть дочь Ариадна и вместе с которым они прожили пять лет. По словам знаменитости, речь идет о сумме размером в 67 млн рублей плюс $500 тыс.

Отмечается, что балерина решила инвестировать в строительство элитного жилого комплекса в Астрахани, где ей якобы принадлежат 22 квартиры. По словам Вадима Шибинского, представителя Вдовина, застройщиком жилого комплекса «Алые Паруса», о котором идет речь, является компания «Городской курорт Астрахань», пишет РБК.

Шибинский также подчеркнул, что здание было сдано и введено в эксплуатацию, а все квартиры были зарегистрированы на имя звезды.

«Анастасия может распоряжаться квартирами по своему усмотрению», — добавил он.

Представитель бывшего мужа Волочковой также назвал необоснованными претензии, которые предъявляет балерина.

«Правоохранительные органы проведут проверку и в порядке ст. 144–145 УПК Российской Федерации вынесут процессуальное решение», — сказал Шибинский.

В самой компании не стали отвечать на вопросы, связанные с обвинениями.

В 2018 году бывший водитель Волочковой рассказал о том, что ее состояние оценивается в 244 млн рублей. Тогда же он упоминал о том, что в распоряжении звезды находятся 22 квартиры в Астрахани.

Официальный представитель балерины подтвердил наличие у нее квартиры и дома в Москве, а также жилья в Санкт-Петербурге, однако уточнил, что квартиры в Астрахани являются частью бизнес-проекта ее бывшего супруга.

«Что же касается квартир в Астрахани, то это бизнес-проект бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина. Анастасия дала ему взаймы $3 млн, и теперь этими квартирами он пытается погасить долг. Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги», — сказал он «Дни.ру».

Представитель артистки подчеркнул, что она «в глаза не видела» документы на жилплощадь, о которой идет речь.

Волочкова и раньше подозревала Вдовина в желании присвоить себе ее деньги. Так, после ограбления ее дома в 2013 году она намекала на то, что грабителей «навели близкие люди».

Злоумышленники проникли в дом, когда там находилась ее дочь Ариадна, няня и прислуга. Взрослых избили и связали, однако девочку, которая спала, грабители не тронули. Представители балерины отмечали, что преступники свободно перемещались по дому.

«Настя говорит, что ей совершенно не жаль украденного. Но она умалчивает, каким трудом она зарабатывала эти деньги, падая в обморок на сцене. А сейчас она осталась без копейки денег», — передает слова матери Волочковой сайт kp.ru.

По словам самой балерины, она хранила основную часть денег дома, а не в банке именно по наставлению бывшего мужа. Волочкова отдельно отмечала, что грабители знали куда шли, действовали последовательно и методично.

«Несмотря на то, что дом, в котором мы живем с Аришей, нам не принадлежит (его снимает на протяжении пяти лет мой бывший муж Игорь), я всегда была уверена, что там для нас безопасно», — сокрушалась она.

Комментируя произошедшее Волочкова говорила, что не сможет простить Вдовину того, что он не обустроил дом камерами слежения и сигнализацией, чтобы обеспечить безопасность их дочери. По ее словам, в день возвращения домой она ни разу не взглянула в глаза Вдовину от негодования.

«Тот дом, который я всегда считала своим укрытием и опорой, превратился в хаос, в котором находились следователи, оперативники, люди, устанавливавшие сигнализацию…» — сокрушалась она.

Звезда подчеркнула, что за взлом и кражу злоумышленников ожидает неминуемое возмездие, так как они совершили преступление в начале Страстной недели.

Сам Вдовин заявил, что не хочет общаться с тем, кто обвиняет его в нападении «на собственный дом и нанесении вреда собственной дочери». Позднее СМИ сообщали о примирении Волочковой и Вдовина, который даже появился на дне рождения их дочери с подарками.