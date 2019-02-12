Поклонники раскритиковали Таисию Повалий за пластику

Певица спела легендарную композицию «Поговори со мною, мама» в Instagram.

Повалий опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, где она исполняет композицию «Поговори со мною, мама» Валентины Толкуновой и при этом аккомпанирует себе на фортепиано.

«Уютный домашний вечер», — коротко подписала видеозапись 54-летняя певица.

Поклонники артистки по достоинству оценили ее вокальные данные, однако некоторые раскритиковали внешний вид Повалий, отмечая, что она явно переусердствовала с пластическими операциями.

www.instagram.com/tpovaliyofficial/

«Тая, у Вас очень красивый голос слушать хочется всегда!», «Прекрасное исполнение, спасибо», «Совсем не похожа на Повалий, остался только голос!», «Таечка, песня за душу берет! Вы классная, но зачем было губы трогать, вы теперь как не вы… Непривычно», «Старушка уже», — написали комментаторы.

Ранее мы писали, что Таисия Повалий намерена купить еще одну виллу в Испании.