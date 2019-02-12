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Елена Воробей пошутила, что разрушит отношения Евгения Петросяна 

Teleprogramma.pro + ещё 2 12 февраля 2019
Известная юмористка Елена Воробей на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала совместный снимок с Евгением Петросяном. Они дружат уже много лет. В свойственной манере Воробей подшутила, что разрушит отношения Евгения Вагановича.
«Ой, уведу я Е. В. Ой держите меня семеро, хороший человек, всё время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой. Чтобы имя моё не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко «Е-2».
Отметим, что бывшую жену юмориста зовут Елена Степаненко.
«Леночка, давайте к нам в Одессу, не хватает таких актрис, как было при союзе», «Приезжайте в гости! Все. У нас тихо, спокойно. Можно шашлычков смастерить», «Обожаю вас очень всегда тонко и с юмором», «Елена, доброе время суток. Мы с вами виделись пару лет назад в Геленджике. Именно такое впечатление осталось после вашего концерта. И хотя нас разделяло метров пять мы часто встречались глазами. Впечатление осталось чего-то теплого, домашнего. Будто просидели, проболтали с подружкой. Спасибо», «Знали и полюбили вас с вашими фразами: „Ну, возьми меня с собой. … Ишь, какой хитрый“. Огромных творческих успехов, счастья, здоровья и благополучия. Ташкент. Любим», — заметили в комментариях пользователи.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Елена Воробей
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