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Любовница Гуфа унизила чеченцев и не извинилась 

Рамблер 12 февраля 2019
Жителей Чечни возмутила фотосессия бывшей подруги рэпера Гуфа Яны Шевцовой на капоте авто с «чеченскими номерами». Внимание на это обратил Telegram-канал Baza.
Эти фото девушка ранее опубликовала в Instagram. На снимках она запечатлена в нижнем белье, а на госномерах участвовавшего в съемке Gelandewagen указан 95-й регион.
По данным канала, чеченские интернет-пользователи решили, что неприкрытые ягодицы девушки «оскорбляют чеченские номера».
Baza отмечает, что Шевцова познакомилась с владельцем авто в кафе. Он купил машину месяц назад, не планировал менять номера, но теперь на этом якобы настаивают чеченские правоохранители.
В комментариях к фото девушки пользователи оставили множество негативных комментариев.
«Надеюсь Кадыров увидит это фото и *** хозяину машины», — написал @___15rus_____ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Машина владелец Чечни! Интересно Ее ещё не порвали братья чеченцы?» — возмутилась @madina_2989.
«Ян ты бы хотя бы наш регион удалила!» — призвала @005_600.
Комментарии240
Шоу-бизнес , Видео , Гуф , Чеченская Республика
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