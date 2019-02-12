Любовница Гуфа унизила чеченцев и не извинилась

Жителей Чечни возмутила фотосессия бывшей подруги рэпера Гуфа Яны Шевцовой на капоте авто с «чеченскими номерами». Внимание на это обратил Telegram-канал Baza.

Эти фото девушка ранее опубликовала в Instagram. На снимках она запечатлена в нижнем белье, а на госномерах участвовавшего в съемке Gelandewagen указан 95-й регион.

По данным канала, чеченские интернет-пользователи решили, что неприкрытые ягодицы девушки «оскорбляют чеченские номера».

Baza отмечает, что Шевцова познакомилась с владельцем авто в кафе. Он купил машину месяц назад, не планировал менять номера, но теперь на этом якобы настаивают чеченские правоохранители.

В комментариях к фото девушки пользователи оставили множество негативных комментариев.

«Надеюсь Кадыров увидит это фото и *** хозяину машины», — написал @___15rus_____ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Машина владелец Чечни! Интересно Ее ещё не порвали братья чеченцы?» — возмутилась @madina_2989.