Придавленная Степаненко дерзко ответила бывшему мужу

Состоялось очередное судебное слушание по делу о разделе совместно нажитого имущества Елены Степаненко Евгения Петросяна . Юморист предложил бывшей супруге сесть за стол переговоров, однако та настроена категорично.

Елена Степаненко не хочет садиться за стол переговоров со своим бывшим мужем Евгением Петросяном, чтобы мирно решить вопрос с разделом совместно нажитого имущества. Об этом заявила адвокат юмористки Елена Забралова

"На нашу сторону постоянно оказывается давление, целью которого является выведение вопроса раздела имущества из правовой, судебной плоскости. Так, ответчики постоянно предлагают сесть за некий стол переговоров, однако Степаненко намерена делить имущество только по закону и только на равных условиях", — цитирует официального представителя Елены Степаненко РАПСИ.

Также адвокат юмористки Елена Забралова подчеркнула, что их стороной, вопреки заявлениям Евгения Петросяна и его представителя Сергея Жорина , предоставлена в суд квалифицированная оценка имущества бывших супругов.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили вместе более 30 лет и приняли решение развестись в августе 2018 года. В прессу просочилась информация о том, что причиной стала помощница артиста Татьяна Брухунова, которая моложе его на 42 года. Юмористы оформили развод быстро, а вот с разделом совместно нажитого имущества не все так просто.

Дело в том, что бывшим супругам нужно как-то поделить нескольких квартир, десятки картин и автомобилей. И это еще не полный перечень всего, что накопили Евгений Петросян и Елена Степаненко. Отметим, что артист согласен обсуждать условия раздела имущества, а его экс-супруга требует передать ей во владение 57% имущества. По словам Сергея Жорина, Петросян не против заключить мировое соглашение, поскольку "даже 50% имущества хватит госпоже Степаненко для безбедной жизни минимум до 150 лет".