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На программе Малахова случился скандал 

Рамблер + ещё 5 12 февраля 2019
Телеведущий Андрей Малахов поставил под угрозу отношения певицы Анастасии и ее избранника певца Юлиана, пишут «Дни.ру».
53-летняя Анастасия и 45-летний Юлиан стали гостями шоу «Прямой эфир», где рассказали, что собираются пожениться. По их словам, бракосочетание запланировано на март. В качестве подготовки к свадьбе влюбленные решили преобразиться: обратились к врачу-диетологу, записались в фитнесс-клуб и согласились на нитевую подтяжку лица. Ко всему прочему, уже заказан банкетный зал и свадебный торт.
В ходе съемок ведущий Андрей Малахов пригласил в студию бывшего мужа Анастасии Владимира Зудина, который продемонстрировал зрителям видеозапись, снятой камерой наблюдения.
На записи Анастасия мило общается с молодым мужчиной, затем они обнимаются, и он делает ей массаж.
Выяснилось, что видео было снято в доме Юлиана, личность молодого человека на записи так и не уточнили.
Юлиан оказался взбешен обманом возлюбленной и покинул студию. Оскорбилась и сама Анастасия. Она заявила, что такое недоверие ее возмущает, и кинула вслед жениху помолвочным кольцом.
«Такое недоверие, на таком пустяке, я тоже человек гордый… Если эта маленькая ступенька стала пропастью на голом месте. Я в шоке. Я оскорблена», — заявила она.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов
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