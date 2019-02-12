На программе Малахова случился скандал

Телеведущий Андрей Малахов поставил под угрозу отношения певицы Анастасии и ее избранника певца Юлиана, пишут «Дни.ру».

53-летняя Анастасия и 45-летний Юлиан стали гостями шоу «Прямой эфир», где рассказали, что собираются пожениться. По их словам, бракосочетание запланировано на март. В качестве подготовки к свадьбе влюбленные решили преобразиться: обратились к врачу-диетологу, записались в фитнесс-клуб и согласились на нитевую подтяжку лица. Ко всему прочему, уже заказан банкетный зал и свадебный торт.

В ходе съемок ведущий Андрей Малахов пригласил в студию бывшего мужа Анастасии Владимира Зудина, который продемонстрировал зрителям видеозапись, снятой камерой наблюдения.

На записи Анастасия мило общается с молодым мужчиной, затем они обнимаются, и он делает ей массаж.

Выяснилось, что видео было снято в доме Юлиана, личность молодого человека на записи так и не уточнили.

Юлиан оказался взбешен обманом возлюбленной и покинул студию. Оскорбилась и сама Анастасия. Она заявила, что такое недоверие ее возмущает, и кинула вслед жениху помолвочным кольцом.