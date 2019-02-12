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Источник: полиция возбудила дело о мошенничестве в отношении бывшей жены Джигарханяна 

ТАСС + ещё 8 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшей супруги артиста Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.
"ГСУ ГУ МВД по Москве в конце января этого года возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошен ряд свидетелей", — сказал собеседник агентства, уточнив, что основной фигурант — Цымбалюк-Романовская.
Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает. Вместе с тем защита Джигарханяна отказалась комментировать данную информацию.
Ранее правоохранители дважды отказывались возбуждать дело в отношении Цымбалюк-Романовской по этой статье. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Цымбалюк-Романовская ранее была признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни Джигарханяна (по ч. 1 ст. 137 УК РФ), ей назначено 200 часов обязательных работ. Также суд частично удовлетворил иск актера о причинении морального вреда и обязал его экс-супругу выплатить ему 200 тыс. рублей.
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Шоу-бизнес , Криминал , Армен Джигарханян , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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