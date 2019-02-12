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Актриса Климова о кровопролитном разводе: Все разлетелось в куски 

Дни.ру 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Известная актриса Ирина Климова дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как непросто складывалась ее личная жизнь.
Первым мужем актрисы Ирины Климовой стал коллега — актер Валерий Боровинских. По словам артистки, между ними была большая любовь.
"Когда я его увидела, меня будто бы молния ударила. Какое-то время я за ним как собачка ходила. Он до меня встречался с высокими брюнетками, моделями. А я 164 сантиметра ростом, просто чапала за ним до тех пор, пока он не понял, что влюбился", — рассказала Ирина Климова.
Артистка убеждена, что у них был юношеский брак, в котором оба взрослели. Их отношения она сравнила с пионерским лагерем, где никто ни с кем не хотел делиться.
"По мере того как мы взрослели, стало понятно, что наши дороги расходятся, нам стало нечего выяснять. Мне уже хотелось ребенка. Но муж сказал, что не готов. Я не могу сказать, что наши чувства угасли. Мы расставались, любя друг друга. И до сих пор как брат и сестра", — призналась актриса.
Вторым мужем Ирины Климовой стал актер Алексей Нилов. Актриса подчеркнула, что они толком не знали друг друга, хотя и общались. Их сразили чувства.
"Было сильное притяжение, невероятная страсть. И только после того, как зародился наш сын Никита, мы начали понимать, что совершенно друг другу не подходим", — констатировала артистка.
К тому же, Алексей Нилов жил в Санкт-Петербурге, а Ирина Климова — в Москве.
"Наш брак длился два с половиной года, и из них всего 3–4 месяца мы прожили вместе. Ничего совместно не нажили", — отметила Ирина.
При этом развод у них оказался громким, они общались через адвокатов. потому что имели друг к другу много претензий.
"Мы строили большие надежды на наш брак. Лёше хотелось, чтобы все у него наконец-то получилось, потому что до этого было много проб и ошибок. Мне тоже хотелось сохранить семью, ведь у нас сын. И когда все разлетелось в куски, конечно, стало обидно", — цитирует Ирину Климову "Собеседник".
К счастью, сейчас бывшим супругам удалось договориться. Алексей Нилов помогает актрисе в воспитании их общего сына Никиты. "У Никиты впереди выпускные экзамены за девятый класс. Без репетиторов нам не обойтись, как большинству родителей. Так что в этом году у папы Леши и мамы Иры одна задача: крутись как хочешь, но на репетиторов заработай!" — заключила актриса.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Ирина Климова , Алексей Нилов , Валерий Боровинских , ИД "Собеседник"
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