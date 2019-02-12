Джордж Клуни предрек Меган Маркл судьбу принцессы Дианы

Актер Джордж Клуни в интервью австралийскому изданию Who выразил свою обеспокоенность судьбой герцогини Сассекской Меган — актрисы Меган Маркл, ставшей женой британского принца Гарри

По мнению Джорджа Клуни, приятельствующего с семьей Меган, журналисты не дают девушке жизни, как не давали матери принца Гарри, принцессе Диане.

"Они всюду следуют за Меган Маркл, ее преследуют, очерняют. А ведь она на восьмом месяце беременности, и очерняют и преследуют ее так же, как Диану. История повторяется", — поделился Клуни.

Печальных сравнений с Дианой, которая погибла в аварии на уходившем от папарацци автомобиле, Клуни не боится.

"Мы все видели, чем это заканчивается. Невероятно печально видеть, как публикуют письмо дочери к отцу, например", — сказал Клуни, имея в виду всплывшее недавно в таблоидах послание, в котором Меган просила своего отца перестать мучить ее своими высказываниями в СМИ.

В письме Меган Маркл обращалась к отцу, признаваясь, что ее сердце разбито, и прося дать ей спокойно жить своей жизнью.