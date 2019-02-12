Алена Водонаева сравнила Егора Крида со скульптурой «Атакующий бык»

Известная телеведущая и светская львица Алена Водонаева обратила внимание на любопытную тенденцию. По ее словам, все бывшие девушки (Нюша, Ксения Дели , Дарья Клюкина) рэпера Егора Крида выбирают себе в мужья совершенно полярных ему мужчин. Она считает, что их вкусы кардинально изменились именно после общения с музыкантом.

Водонаева заметила, что остается только гадать, почему все красавицы бросаются в объятия мужчин, так непохожих на рэпера. Светская львица сравнила Крида со скульптурой «Атакующий бык» из Нью-Йорка. Ему натирают определенные места, чтобы он исполнил желания. Телеведущая уверена, что теперь любая девушка может договориться с рэпером о краткосрочном романе. В итоге в будущем ей удастся удачно выйти замуж.