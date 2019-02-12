Известная телеведущая и светская львица Алена Водонаева обратила внимание на любопытную тенденцию. По ее словам, все бывшие девушки (Нюша, Ксения Дели, Дарья Клюкина) рэпера Егора Крида выбирают себе в мужья совершенно полярных ему мужчин. Она считает, что их вкусы кардинально изменились именно после общения с музыкантом.
Водонаева заметила, что остается только гадать, почему все красавицы бросаются в объятия мужчин, так непохожих на рэпера. Светская львица сравнила Крида со скульптурой «Атакующий бык» из Нью-Йорка. Ему натирают определенные места, чтобы он исполнил желания. Телеведущая уверена, что теперь любая девушка может договориться с рэпером о краткосрочном романе. В итоге в будущем ей удастся удачно выйти замуж.
Все эти замужества, как считает Водонаева, на самом деле Криду не в кассу. Как известно, музыкант претендует на титул желанного для женщин мужчины. Однако никто, как выясняется, не собирается бороться за сердце рэпера. Певец, как она считает, способен только на фейковые романы, сообщает портал «7 дней».