Телеведущая Настя Ивлеева опубликовала в соцсети фото со свалки, чем вызвала неоднозначную реакцию подписчиков.
На снимке девушка с волосами, выкрашенными в розовый цвет, изображена сидящей около контейнера с надписью «Вывоз мусора и снега» в кружении картонных коробок.
«Два дня в твоей жизни самые важные: день когда ты родился и день, когда понял, зачем!» — подписала пост Ивлеева, снабдив надпись хэштегом #сиять.
Подписчики ведущей шоу «Орёл и решка» отреагировали на экстравагантный выпад своего кумира неоднозначно. Одни не упустили случая поиронизировать.
«Это походу рекламу конторы по уборке снега», — заявил пользователь под ником bayram.jaksimbaev (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).
«Когда ушла от Эджея», — отметила iuliiastoliarova.
«Когда ты трынькнула его заначку. И он, сделал тебе тонкий намёк на твоё будущее», — пошутила _svetlana_litvin.
Другие подчеркнули, что телеведущей любой образ к лицу.
«Самая крутая бомжиха», — заявил arman_akhmetov_828.
«Ты даже и на мусорке отлично смотришься», — резюмировал bula_style.
За сутки публикация набрала 1 миллион лайков и почти 4 тысячи комментариев.