Ивлеева «нашла себя» на помойке

Телеведущая Настя Ивлеева опубликовала в соцсети фото со свалки, чем вызвала неоднозначную реакцию подписчиков.

На снимке девушка с волосами, выкрашенными в розовый цвет, изображена сидящей около контейнера с надписью «Вывоз мусора и снега» в кружении картонных коробок.

«Два дня в твоей жизни самые важные: день когда ты родился и день, когда понял, зачем!» — подписала пост Ивлеева, снабдив надпись хэштегом #сиять.

Подписчики ведущей шоу «Орёл и решка» отреагировали на экстравагантный выпад своего кумира неоднозначно. Одни не упустили случая поиронизировать.

«Это походу рекламу конторы по уборке снега», — заявил пользователь под ником bayram.jaksimbaev (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

«Когда ушла от Эджея», — отметила iuliiastoliarova.

«Когда ты трынькнула его заначку. И он, сделал тебе тонкий намёк на твоё будущее», — пошутила _svetlana_litvin.

Другие подчеркнули, что телеведущей любой образ к лицу.

«Самая крутая бомжиха», — заявил arman_akhmetov_828.

«Ты даже и на мусорке отлично смотришься», — резюмировал bula_style.

За сутки публикация набрала 1 миллион лайков и почти 4 тысячи комментариев.