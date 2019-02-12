Россияне оценили шутку Павла Воли про врачей

Пользователи соцсетей оценили шутку Павла Воли, в которой он сравнил почерк врачей с нотами. Всего за несколько часов публикация юмориста в Instagram набрала миллион просмотров.

«Уже у всех валяется, а я еще не выложил. Ловите», — подписал артист пост с видео.

Запись представляет собой отрывок концерта Воли, состоявшегося в «Крокус Сити Холле». Юморист прокомментировал одну из справок с неразборчивым почерком, изображённую на большом экране. Сначала он сравнил манеру письма с «кардиограммой мышки перед смертью». Затем предположил, что в справке зашифрована музыка.

«Мне кажется, вы просто прикалываетесь (медики). Тут нет ничего. Другому врачу в аптеку она просто передала мелодию», — отметил артист и начал напевать неизвестный музыкальный мотив.

Воля подчеркнул, что больше всего его «бесит» тот факт, что все медики понимают друг друга и, когда аптекарю в руки попадает рецепт с неразборчивым почерком, он может сразу его расшифровать.

Под постом в течение нескольких часов появились сотни одобрительных комментариев.

«Ой до слез ржака)))))) про аптекарш реально точно не понимаешь а они сразу читают)», — написал пользователь под ником hari0314 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

«А почерк врачей это как азбука морзе. Только они и понимают», — почеркнул n888sabir.

«Паша ты супер!» — отметила gulmira050181.

За 10 часов после публикации пост набрал более миллиона просмотров и свыше полутора тысяч комментариев.