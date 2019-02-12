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Новая девушка Александра Цекало полностью «перекроила» свою внешность 

Teleprogramma.pro 12 февраля 2019
Фото: globallookpress.com
В конце прошлого года стало известно, что продюсер и музыкант 57-летний Александр Цекало закрутил роман с 27-летней Дариной Эрвин из Казахстана. Эта актриса в настоящее время строит карьеру в Голливуде. Вскоре Цекало рассказал, что он уже развелся с предыдущей женой, сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Про новую пассию он сказал, что у них любовь.
Между тем стало известно, что Цекало в скором времени женится на девушке. Это будет уже четвертая свадьба музыканта. Как рассказал друг девушки по имени Бен, Дарина познакомила Цекало со своими родителями и те одобрили ее выбор. Кстати, молодая особа не бедна, так что все разговоры, что она выходит замуж ради денег беспочвенны.
Также Бен отметил, что Дарина всегда была красивой девушкой, у которой было много поклонников. Однако она все-таки решила кардинально «перекроить» свою внешность. Он уверен, что девушка прибегала к ринопластике. Она сузила кончит носа и вставила силиконовый имплантат, моделирующий форму. Бен уверен, что она делала инъекции в скуловую дугу, углы нижней челюсти, подбородок.
Отметим, что фотограф Холли Линч, который ранее снимал девушку также отметил, что за время их последней встречи она сильно изменилась. Он не сомневается, что в последнее время она делала пластические операции. Во всяком случае на старых снимках она стала совершенно не похожа на себя, сообщает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Александр Цекало , Вера Брежнева , StarHit , Голливуд
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