Новая девушка Александра Цекало полностью «перекроила» свою внешность

В конце прошлого года стало известно, что продюсер и музыкант 57-летний Александр Цекало закрутил роман с 27-летней Дариной Эрвин из Казахстана . Эта актриса в настоящее время строит карьеру в Голливуде . Вскоре Цекало рассказал, что он уже развелся с предыдущей женой, сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Про новую пассию он сказал, что у них любовь.

Между тем стало известно, что Цекало в скором времени женится на девушке. Это будет уже четвертая свадьба музыканта. Как рассказал друг девушки по имени Бен, Дарина познакомила Цекало со своими родителями и те одобрили ее выбор. Кстати, молодая особа не бедна, так что все разговоры, что она выходит замуж ради денег беспочвенны.

Также Бен отметил, что Дарина всегда была красивой девушкой, у которой было много поклонников. Однако она все-таки решила кардинально «перекроить» свою внешность. Он уверен, что девушка прибегала к ринопластике. Она сузила кончит носа и вставила силиконовый имплантат, моделирующий форму. Бен уверен, что она делала инъекции в скуловую дугу, углы нижней челюсти, подбородок.