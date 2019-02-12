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Кейт Миддлтон вновь уличили в подражании Меган Маркл 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на церемонии вручения премии BAFTA в длинном вечернем платье белого цвета. Об этом сообщает Daily Mail.
Наряд герцогини от модного дома Alexander McQueen с драпирующейся юбкой, одним открытым плечом и облегающим лифом со стилизованными цветами из ткани на нем был сшит из белого тонкого шелка.
Эксперты отметили, что герцогиня следует стилю своей невестки Меган Маркл, герцогини Сассекской, которая в октябре 2018 года для визита к королю Тонга (полинезийского королевства в Тихом океане) выбрала белое платье в пол бренда Theia Couture. При этом Меган дополнила свое платье черными туфлями и клатчем, а в руках Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA был белый атласный клатч. К платью герцогиня Кембриджская надела туфли с серебристыми стразами.
В начале 2019 года приближенные к британской королевской семье лица заподозрили герцогиню Сассекскую Меган Маркл в сговоре с ее стилисткой. Они распространили сведения, что жена принца Гарри, еще только начиная встречаться с будущим супругом, договорилась со своей подругой и стилисткой Джессикой Малруни о том, что для Меган специалистка будет подбирать одежду, обувь и аксессуары, не похожие на вещи Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , принц Гарри
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