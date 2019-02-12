Кейт Миддлтон вновь уличили в подражании Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на церемонии вручения премии BAFTA в длинном вечернем платье белого цвета. Об этом сообщает Daily Mail.

Наряд герцогини от модного дома Alexander McQueen с драпирующейся юбкой, одним открытым плечом и облегающим лифом со стилизованными цветами из ткани на нем был сшит из белого тонкого шелка.

Эксперты отметили, что герцогиня следует стилю своей невестки Меган Маркл, герцогини Сассекской, которая в октябре 2018 года для визита к королю Тонга (полинезийского королевства в Тихом океане) выбрала белое платье в пол бренда Theia Couture. При этом Меган дополнила свое платье черными туфлями и клатчем, а в руках Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA был белый атласный клатч. К платью герцогиня Кембриджская надела туфли с серебристыми стразами.