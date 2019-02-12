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Анастасию Волочкову обманули на 100 миллионов 

Дни.ру + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Анастасия Волочкова не скрывает, что является доверчивым человеком. На этом качестве балерины нажились злоумышленники. Артистка пришла в полицию и пожаловалась, что ее обманули на 100 миллионов рублей.
Как компетентно сообщает телеграм-канал Mash, Анастасия Волочкова появилась в полицейском участке и сообщила о том, что стала жертвой собственной доверчивости. Дескать, она творческая личность, верит людям, а люди — подонки. Вот один из них и обманул ее ‘мошенническим путем умышленно введя в заблуждение’ на бешеные тыщи. А именно: 67 миллионов российских рублей плюс 500 тысяч долларов.
В мошенничестве Анастасия Волочкова обвинила бывшего мужа, отца ее единственной дочери, Игоря Вдовина. И если раньше балерина говорила, что тот просто посоветовал вложиться в его бизнес, она послушалась и погорела, то теперь утверждает, будто Вдовин умышленно ввел ее в заблуждение.
Напомним, что Анастасия Волочковаинвестировала в строительство элитного жилого комплекса в Астрахани, где ей принадлежат 22 квартиры. Однако дом еще не построен, поэтому волнение балерины можно понять.
Примечательно, что еще в конце января Анастасия Волочкова демонстрировала идиллию с Игорем Вдовиным. Свой день рождения балерина отметила с дочкой и бывшим мужем. Бизнесмен приготовил для экс-супруги рыбу, а потом провозгласил тост в ее честь. Счастливая именинница улыбалась и хвасталась букетом, который преподнес Вдовин.
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Шоу-бизнес , Криминал , Происшествия , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова
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