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Бари Алибасов впервые стал дедом 

Teleprogramma.pro + ещё 9 12 февраля 2019
Фото: globallookpress.com
У его сына Бари Алибасова-младшего и супруги родилась дочка. Рост малышки 52 сантиметра. Вес — три килограмма, 350 граммов. Девочку назвали Амелия.
Сын продюсера отметил, что ребенок ползает, где хочет и кушает, как хочет. Фамилия у девочки двойная — Амелия Алибасова-Гришина. На кого похожа наследница пока не очень понятно. Ребенок еще очень маленький.
Интересно, что сын Алибасова по количеству браков даже перещеголял отца. У него уже седьмой союз. Он честно отметил, что не часто видится с женой. На первом месте для него работа. В семье интересный формат отношений. У папы свою личная жизнь, а у мамы своя.
Сын продюсера считает, что Бари-Алибасов-старший будет часто приезжать к внучке, несмотря на то, что она с мамой живет в Калининграде. Он добавил, что после женитьбы с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной Алибасов стал совсем другим человеком. Для него теперь на первом месте семья, сообщает «Пятый канал».
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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