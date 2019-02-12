Отец Децла выступил с обращением

Отец музыканта Кирилла Толмацкого (Децл), продюсер Александр Толмацкий опубликовал в Instagram пост, в котором поблагодарил поддержавших его людей и еще раз попросил прощения у сына.

«Спасибо всем кто эти дни был со мной рядом, всем кто вспомнил Кирилла хорошим словом, всем кто пришел с ним проститься», — написал продюсер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он также поблагодарил свою первую жену Ирину «за прекрасного сына», поблагодарил своего внука Тони, вторую жену Анну и их общих детей «за то, что они есть».

«Прощай сынок… прости что так и не поговорили…» — заключил Толмацкий.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. По словам его концертного директора, музыканту стало плохо после выступления в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке.

Прибывшие врачи констатировали его смерть от остановки сердца. Точную причину смерти медики назовут по результатам судебно-медицинской экспертизы. Отец рэпера говорил, что экспертиза будет готова к 20-м числам февраля.

СМИ писали, что Децл около 15 лет не общался с отцом. Ранее в одном из своих постов Александр Толмацкий уже просил прощения у Децла, предположив, что мог быть плохим отцом. Он рассказал, что все попытки начать общение с сыном «были сплошным провалом». Продюсер подчеркивал, что при этом его любовь к сыну «безгранична», и он гордится им.