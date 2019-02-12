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«Посадили из-за меня»: Эдвард Радзинский об аресте своего сына 

Газета.Ru + ещё 7 12 февраля 2019
Советский и российский писатель и драматург Эдвард Радзинский в эфире передачи "Судьба человека" заявил, что его сына Олега преследовали в СССР. Об этом сообщает "СтарХит".
По словам Радзинского, Олега преследовали из-за него.
"Посадили его из-за меня, а он и понятия не имел об этом", — сказал Радзинский.
Он уточнил, что 19-летнему Олегу инкриминировали "антисоветскую агитацию", однако не уточнил, как это обвинение связано с ним.
Радзинский рассказал, что впоследствии его сына сослали в Сибирь.
"Его выкинули из страны. Я понял, что у меня есть сын. Тогда у нас и возникли отношения отца и сына", — рассказал Радзинский о дальнейшей судьбе сына.
В 2018 году сообщалось, что Украина запретила ввоз книг Бориса Акунина и Радзинского.
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