«Посадили из-за меня»: Эдвард Радзинский об аресте своего сына

Советский и российский писатель и драматург Эдвард Радзинский в эфире передачи "Судьба человека" заявил, что его сына Олега преследовали в СССР. Об этом сообщает "СтарХит".

По словам Радзинского, Олега преследовали из-за него.

"Посадили его из-за меня, а он и понятия не имел об этом", — сказал Радзинский.

Он уточнил, что 19-летнему Олегу инкриминировали "антисоветскую агитацию", однако не уточнил, как это обвинение связано с ним.

Радзинский рассказал, что впоследствии его сына сослали в Сибирь.

"Его выкинули из страны. Я понял, что у меня есть сын. Тогда у нас и возникли отношения отца и сына", — рассказал Радзинский о дальнейшей судьбе сына.