Годовой заработок Ксении Собчак приблизился к ста миллионам рублей

Телеведущая Ксения Собчак , как известно, девушка небедная. По данным самого свежего рейтинга знаменитостей Forbes Ксения Собчак зарабатывает за год — $1,4 млн (92 млн руб.). После истории с режиссёром Константином Богомоловым можно не сомневаться, что в этом году она заработает еще больше. Сейчас к светской львице приковано повышенное внимание.

Ксения Собчак ведет юбилеи компаний, вечеринки бизнесменов, презентации и свадьбы. В зависимости от мероприятия ее гонорар варьируется от 20 до 30 тысяч евро. К примеру. мастер-класс звезды стоит в среднем 10 тысяч евро. Причем она выступает не только в столице, но и «гастролирует» по стране. Билеты стоят от двух до шести тысяч рублей. По предварительным данным, у светской львицы неплохой счет в банке. Примерно около 400 миллионов рублей. Телеведущая задекларировала двадцать восемь счетов в различных банках.

Есть у Собчак и ценные бумаги. Их стоимость полтора миллиона рублей. Кстати, она владеет 10% долей в ООО «Бессер». Данная компания правообладатель товарного знака ресторан «Бублик». Реклама в соцсетях на страничке Собчак начинается от 500 тысяч за одну публикацию. Ведет светская львица различные шоу. Здесь ее зарплата от одного миллиона рублей в месяц. У телеведущей в собственности две квартиры в Москве и одна в Санкт-Петербурге. Имеется земельный участок в Подмосковье, восемь нежилых помещений в Москве и одно в Санкт-Петербурге. Также в ее собственности автомобиль «Бентли», сообщает портал teleprogramma.pro.

Отметим, что Ксению Собчак сейчас подозревают в романе с режиссером Константином Богомоловым. Не так давно муж светской львицы сломал мужчине нос. Также телеведущую и режиссера видели вместе в Париже, где они были на открытии арт-объекта. По словам девушка, которая их застала, Собчак и Богомолов никого не замечали около друг друга. Они буквально наслаждались минутами, проведенными вместе. Правда, часть фанатов телеведущей считает, что никакого любовного треугольника на самом деле не существует. Якобы Собчак просто со своими друзьями разыгрывает спектакль.

Сама телеведущая отказалась отвечать на вопрос о своей личной жизни. Она не сказала ни да, ни нет, сохранив интригу. Муж Ксении Собчак в соцсетях несколько раз подчеркивал, что не нужно лезть в его личную жизнь. В то же время он также пока не дает четкого ответа, что происходит в его отношениях с женой. Хранит молчание и третий персонаж этой истории — Константин Богомолов. Все замечали, что уж больно быстро у него зажил нос, после того, как на него напал муж светской львицы.