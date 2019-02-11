Пугачеву «обвинили» в смерти Осина

По его словам, в 1997 году Осин спел на концерте Пугачевой ее хит «Любовь одна виновата» столь хорошо, что ей самой впору было «поучиться петь у него».

Сразу после этого Осина как будто начали «вытеснять» из телеэфира, например, не позвали поучаствовать в шоу «Старые песни о главном», популярном в 1990-х.

«Видимо, это ревность Пугачевская, она всю жизнь была», — заявил Жаров.

По его словам, Осин сильно переживал из-за того, что перестал быть востребованным артистом, и начал пить.

Годами боровшийся с зависимостью от алкоголя Евгений Осин скончался на 55 году жизни в результате остановки сердца в ноябре 2018 года в своей московской квартире.