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Пугачеву «обвинили» в смерти Осина 

Рамблер + ещё 4 11 февраля 2019
Певца Евгения Осина могла «убить» зависть Народной артистки СССР Аллы Пугачевой, заявил ТВЦ его продюсер Валерий Жаров.
По его словам, в 1997 году Осин спел на концерте Пугачевой ее хит «Любовь одна виновата» столь хорошо, что ей самой впору было «поучиться петь у него».
Сразу после этого Осина как будто начали «вытеснять» из телеэфира, например, не позвали поучаствовать в шоу «Старые песни о главном», популярном в 1990-х.
«Видимо, это ревность Пугачевская, она всю жизнь была», — заявил Жаров.
По его словам, Осин сильно переживал из-за того, что перестал быть востребованным артистом, и начал пить.
Годами боровшийся с зависимостью от алкоголя Евгений Осин скончался на 55 году жизни в результате остановки сердца в ноябре 2018 года в своей московской квартире.
Шоу-бизнес , Видео , Евгений Осин , Алла Пугачева , ТВ Центр
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