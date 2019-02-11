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Собчак и Богомолов объявят себя парой, сообщили СМИ 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущая, журналистка Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов намерены вскоре появиться на публике вместе в качестве пары. Об этом сообщает интернет-портал "7 дней".
По имеющимся данным, слухи о том, что Собчак и Богомолов собираются объявить себя парой, распространили агенты телеведущей. Как отмечается, организаторам мероприятий с участием Собчак приходят уведомления о том, что сопровождать ее будет Богомолов.
Отношения Собчак и Богомолова стали предметом обсуждения после того, как стало известно, что супруг телеведущей Максим Виторган подрался с режиссером и сломал ему нос.
Ранее сообщалось, что Собчак снова застукали в кафе с Богомоловым.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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